Cagliari, Nainggolan non ci sarà con la Lazio: stagione finita per il belga

La Lazio mette alle spalle il pareggio di Udine e già da oggi inizierà a preparare la sfida alla Juventus di lunedì. Per la matematica certezza del quarto posto mancano 4 punti, con 5 partite ancora a disposizione. Dopo la partita contro la squadra di Sarri i biancocelesti giovedì 23 ospiteranno all'Olimpico il Cagliari. Tra i sardi non ci sarà Radja Nainggolan, infortunatosi domenica scorsa in Cagliari - Lecce. Per il belga, come confermato dal tecnico rossoblù Walter Zenga, la stagione è finita.

UDINESE - LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, PAROLO DIFENSORE: I PRECEDENTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE