Cagliari, un membro del gruppo squadra positivo al coronavirus

Ennesimo caso in Serie A. Tramite un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato la positività di un membro del gruppo squadra. Il diretto interessato non è né un calciatore un membro dello staff tecnico e medico. Domani i sardi saranno impegnati nella quarta giornata di campionato in trasferta contro il Torino. Questo un estratto del comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica che l’ultima serie di controlli sanitari effettuati ha evidenziato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra: il soggetto – asintomatico, non calciatore né facente parte dello staff tecnico e medico – è stato prontamente isolato secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali e federali".

Lazio, rivali Champions League: lo Zenit vince con un tris

Serie A, tonfo dell'Atalanta al San Paolo: il Napoli vince 4-1

Torna alla home page