Calciomercato, Di Marzio: "La Fiorentina vuole De Rossi come allenatore del futuro"

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina? La clamorosa notizia di calciomercato è stata lanciata dal noto esperto Gianluca Di Marzio, in collegamento su Sky Sport. Il club viola, che aveva tentato di acquistare l'ex centrocampista prima dell'approdo al Boca Juniors, avrebbe individuato in lui l'uomo della rinascita. Iachini out, De Rossi in. O almeno, così sembrerebbe.

