Lazio, i tifosi si danno appuntamento a Formello e a Ponte Milvio: i dettagli

In vista della partita contro il Milan, i tifosi della Lazio sono pronti a scendere in campo. In programma, infatti, un'iniziativa organizzata con lo scopo di sostenere, accompagnando con cori e bandiere i giocatori da Formello allo stadio Olimpico. Fissato alle 18.30 l'appuntamento per coloro che, rigorosamente in motorino, si recheranno al distributore di benzina Eni, e che da lì seguiranno il pullman della squadra. Alle 19, invece, è in programma l'incontro dei tifosi che non potranno raggiungere il Training Center e che, dunque, attenderanno l'arrivo del gruppo sul piazzale di Ponte Milvio.

