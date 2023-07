Calciomercato | Isco pronto a tornare in campo: "Ho avuto delle offerte dall'Italia"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francisco Román Alarcón Suárez meglio noto come Isco vuole tornare a calcare i terreni di gioco. Fermo da dicembre dopo aver concluso la sua avventura al Siviglia adesso si sente pronto per una nuova avventura. Intervistato dal noto portale iberico Marca l'ex Real Madrid ha esternato le sue sensazioni in merito al prosieguo della sua carriera: "Non voglio andare in pensione. Gioco a calcio da quando avevo tre anni e non ho mai smesso. Tornerò presto. Ho ricevuto offerte dall'Italia, dalla Turchia, dall'Arabia, dalla Spagna, ma non ero mentalmente preparato. Ora lo sono". Poi prosegue dando un indizio sulla prossima possibile destinazione: "La mia priorità è andare all'estero. Ho giocato a Valencia, Malaga, Siviglia e Madrid. Vorrei provare l'esperienza di giocare in un altro campionato, imparare un'altra lingua, crescere personalmente. Non chiudo le porte a niente".