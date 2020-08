Calciomercato, l'ex Lazio Kishna torna all'ADO Den Haag: visite lunedì

Anni tormentati, sfortunati. La sua avventura alla Lazio non è mai decollata, tantomeno le sue esperienze in prestito. Poche, pochissime presenze, tanti infortuni. Ricardo Kishna sembra finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel. Il suo contratto con la Lazio è scaduto il 30 giugno, corteggiato da diverse squadre olandesi, alla fine ha scelto l'ADO Den Haag, squadra alla quale è molto legato e dove non ha potuto dimostrare il suo talento negli anni in prestito. Stando a quanto riporta voetbalzone.nl, Kishna sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì, poi firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo.

