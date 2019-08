Calciomercato, la Spagna blocca Malaga, Las Palmas e Granada: i motivi

Non c'è pace per il Malaga. Dopo la mancata promozione nella massima serie, la cessione di Jony alla Lazio, ora il club spagnolo avrà anche il mercato bloccato. La Liga Nacional de Fútbol Profesional ha, infatti, informato tutte le società che Granada, Malaga e Las Palmas non potranno più tesserare nuovi giocatori per aver infranto le norme del controllo finanziario, uno strumento introdotto nel 2013-14 per "completare" il fair-play finanziario. Il club del presidente Al Thani, quindi, si fermerà a Shinji Okazaki annunciato 48 ore fa. Il 33enne giapponese, che appena tre anni fa ha vinto lo scudetto con il Leicester, ripartirà dalla seconda divisione spagnola e sarà anche l'ultimo colpo per questa sessione di calciomercato.

