Calciomercato Lazio, Abbate: "Sale Sarri, idea Villas-Boas. E Mihajlovic..."

Il giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, ha fatto il punto sulla questione allenatore in casa Lazio ai microfoni di Radiosei: "Sta risalendo la candidatura di Sarri. L’incontro c’è stato, resta difficile da centrare ma la Lazio lo sta tenendo in considerazione. La Lazio deve fare qualcosa in più di Italiano, per questo sono ottimista. L’incontro con Ramadani mi risulta, c’era di mezzo anche Maksimovic, giocatore a parametro zero che la Lazio sta trattando. È un contatto esplorativo ovviamente, la Lazio sta vagliando anche tante piste estere, lo stesso Villas Boas, ormai dimenticato ma assistito di Mendes. Vengono smentiti invece Benitez e Espirito Santo. Mihajlovic? Non c’è convinzione su di lui, per questo credo più nelle piste estere, tra cui anche Conceiçao. Per quanto riguarda i tempi, non penso saranno brevi perché non hanno idea di cosa fare".