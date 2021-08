Calciomercato Lazio, ag. Pezzella: "Tanti club interessati, aspettiamo offerte"

German Pezzella è uno dei nomi accostati alla Lazio per quanto riguarda la difesa. Sul capitano della Fiorentina, all'ultimo anno di contratto, si sono registrati sondaggi da parte di Torino e Cagliari per quanto riguarda la Serie A, più altri club di Liga. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato l'agente dell'argentino Martin Guastadisegno: "Ci sono tanti club che seguono Pezzella, ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale. In caso dovesse arrivare, la valuteremo con la Fiorentina. Finora non abbiamo mai parlato di futuro con la società viola: il giocatore ha ancora un anno di contratto e in caso di offerte vedremo".

