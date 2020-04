Calciomercato Lazio, anche il Betis sulle tracce di Pedro: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di capire come e quando le stagione verranno portate a termine, il calciomercato inizia a entrare nel vivo. Manca ancora molto all'estate, ma i club stanno già cercando qualche buona occasione da chiudere anticipando gli avversari. Gli svincolati sono sempre una categoria attenzionata dalle squadre che potrebbero mettere a segno un ottimo colpo a parametro zero. Tra questi c'è Pedro che non rinnoverà con il Chelsea e sarà libero di accasarsi altrove. Su di lui la concorrenza è serrata perché sia la Lazio che la Roma hanno sondato il terreno già a gennaio. I giallorossi, in particolare, sarebbero pronti a mettere sul tavolo una proposta da 3 milioni a stagione per tre anni. Senza dimenticare l'Al- Sadd che si è mosso più concretamente. La squadra del Qatar vorrebbe portare il giocatore negli Emirati su suggerimento dell'allenatore Xavi. L'ex centrocampista è stato compagno di squadra dell'attaccante ai tempi del Barcellona e vorrebbe allenarlo. Nelle ultime ore si è mosso anche il Betis Siviglia. Come riporta il portale Estadio Deportivo, il club andaluso avrebbe voglia di riportare il giocatore in Liga e avrebbe più volte sentito l'entourage del giocatore. Sarà un'estate lunga, coronavirus permettendo, e qualsiasi ipotesi non è da sottovalutare.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL BARCELLONA INSISTE PER LUIZ FELIPE

CALCIOMERCATO LAZIO, IL LIONE VUOLE 50 MILIONI PER DEPAY

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE