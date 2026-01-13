Calciomercato Lazio | Besiktas, il presidente: "Stiamo lavorando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Una delle trattative più calde di questo mercato invernale è quella che riguarda la cessione di Nuno Tavares. Il terzino portoghese sembrava a un passa dall'Al Ittihad, poi però il Besiktas si è inserito di prepotenza. Il club turco e la Lazio stanno trattando, l'operazione ancora non è definita.

Il presidente del Besiktas Serdar Adali è tornato a parlare di calciomercato, vuole rassicurare i suoi tifosi. Non ha parlato esplicitamente di Nuno Tavares, ma ha spiegato che le intenzioni sono rivolte a migliorare la squadra. Di seguito le sue parole:

"Stiamo lavorando giorno e notte. Non spendo i soldi di mio padre. Stiamo spendendo i soldi del Besiktas. Stiamo negoziando per ottenere i migliori giocatori alle condizioni più favorevoli. Vogliamo acquisire giocatori che faranno parte anche dei nostri piani per la prossima stagione. Nessuno si preoccupi, li prenderemo".