Calciomercato Lazio | Bologna, Italiano non molla Fabbian: le sue parole
Alla vigilia della gara contro il Verona, valevole per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati si è espresso anche sul ruolo di Giovanni Fabbian, finito nel mirino della Lazio per il mercato di gennaio.
Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "Giovanni si è ritagliato questo spazio meritandoselo. Ha fatto gol con il Sassuolo e merita di giocare perché ha grande passo, sostanza, intensità e sa riempire l'area di rigore. Lui come Pobega sono tipologie di centrocampisti che mi piacciono".
"Domani vedremo, ma probabilmente potrà essere la gara di Odgaard per opporci al loro blocco basso. Non ci passa nemmeno nell'anticamera del cervello di abbandonare Jens: vedrete che da qui alla fine ci sarà moltissimo".