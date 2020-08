Calciomercato Lazio, Caicedo in partenza? L'indizio arriva dai social - FT

Sembra volgere al termine l'esperienza di Felipe Caicedo con la Lazio. L'indizio arriva direttamente dal profilo Instagram della moglie dell'attaccante ecuadoregno. Maria Garcia ha infatti pubblicato una foto che ritrae lei, il marito e la figlia in un aereo. Proprio nel giorno in cui è in programma il raduno dei biancocelesti nel Training Center di Formello, è iniziato il viaggio della famiglia verso le Maldive. Solamente qualche scatto, ma al tempo stesso inequivocabili indizi della sua imminente partenza. L'Al Gharafa è la squadra che, più di tutte, è stata accostata all'ex Espanyol nelle ultime settimane.

Pubblicato il 20/08 alle 11.25