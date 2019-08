Calciomercato Lazio, Casasola resta in uscita: le possibili destinazioni

CALCIOMERCATO LAZIO - Battute finali del calciomercato europeo con tutte le squadre che sono alla ricerca degli ultimi ritocchi prima del gong di lunedì a mezzanotte. In casa Lazio, oltre a Durmisi e Wallace, restano da piazzare anche Minala e Casasola. Il terzino argentino, dopo il mancato ritorno alla Salernitana, si allena a Formello in attesa di novità. I problemi fisici di Marusic e Lazzari avevano anche fatto ipotizzare un suo reintegro, ma i laterali hanno recuperato a tempo di record e l'ex granata rimane tra "i separati in casa". L'ipotesi più probabile è che il calciatore vada un anno in prestito per giocare con regolarità e completare il percorso di maturazione. Il Chievo, che sembrava in pole la scorsa settimana, si è piano piano allontanato. L'esterno, infatti, sarebbe potuto rientrare nell'operazione che avrebbe portato a Formello i fratelli Vignato. Al momento la situazione resta in stand-by, ma non sono esclusi ritorni di fiamma visti anche gli ottimi rapporti tra le due società, con l'affare che sarebbe svincolato da quello con gli italo-brasiliani (altra operazione al momento congelata).

FUTURO IN ITALIA O SPAGNA - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Mirandes si era fatto vivo per portare il calciatore in Spagna. C'era stato anche l'ok del giocatore, ma la Lazio ha preso tempo (avrebbe dovuto contribuire a parte dell'ingaggio) e gli iberici hanno chiuso altri obiettivi. Il futuro del calciatore dovrebbe essere in Italia o in Spagna. Vi avevamo raccontato dei sondaggi di Parma, Verona, Juve Stabia, Deportivo La Coruna e Rayo Vallecano che però non hanno portato a offerte concrete. A queste si aggiunge anche quello dell'Huesca, alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche di Casasola. A meno di sei giorni dalla fine del calciomercato, poi, non è escluso che qualche altro club bussi alle porte del quartier generale biancoceleste per chiedere il ragazzo di Buenos Aires. Italia, Spagna o possibili sorprese, il futuro di Casasola si decide in queste ore.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL MEGLIO DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO LAZIO, COMPLETATO IL TRASFERIMENTO DI PAVLOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE