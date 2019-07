Calciomercato Lazio, da Durmisi a Szoboszlai: tutte le news della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito arriva ad Auronzo di Cadore, raggiunto in serata da da Igli Tare. Tra i due è previsto nelle prossime ore anche un summit sul mercato. Si parlerà delle situazioni più calde del momento, soprattutto per quanto riguarda il traffico in uscita. A partire da Riza Durmisi: l'interesse del Besiktas è stato confermato anche dal presidente ma, secondo la stampa turca, la questione sarebbe legata alla formula del trasferimento. La Lazio vuole il prestito di un anno con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni, il Besiktas vorrebbe invece un diritto di riscatto con qualche milione in meno. La situazione andrà valutata. Da sciogliere, poi, c'è anche il nodo riguardo Milinkovic: il presidente Lotito è tornato a parlarne: non lavora per venderlo, ma al tempo stesso non se la sente di tarpargli le ali. Le alternative, in caso di partenza del serbo, si chiamano Yusuf Yazici e Dominik Szoboszlai (ipotesi che nelle ultime ore sembra aver assunto maggiore consistenza). L'ungherese del Salisburgo piace, la Lazio vorrebbe stringere, magari inserendo nella trattativa anche Valon Berisha. Da analizzare, poi, la questione legata a Felipe Caceido: le sirene argentine (piace molto al Boca Juniors) si fanno sentire, ma Simone Inzaghi vuole convincerlo a restare. Qualora decidesse di lasciare Roma, un profilo valutato dal club è quello di Fernando Llorente. Oltre all'alto ingaggio, potrebbe complicare la trattativa anche l'attenzione di mister Pochettino, che lo rivorrebbe al Tottenham. Restano, infine, Wallace (vicino al Wolverhampton) e Badelj: su di lui c'è sempre il Bordeaux, mentre la Fiorentina resta più defilata.

