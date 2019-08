Calciomercato Lazio, da Durmisi ad Ayew: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Siamo entrati ufficialmente nell'ultima settimana del calciomercato. I club sono alla ricerca degli ultimi ritocchi dopo aver iniziato la stagione. La Lazio di Simone Inzaghi, dopo la convincente vittoria sul campo della Sampdoria, deve ancora sistemare alcune situazioni. Prima fra tutte il rinnovo di Felipe Caicedo. Dopo le parole del mister e di Immobile, le parti sembrano essersi notevolmente avvicinate. Si va verso il prolungamento dell'accordo fino al 2022 e la firma dovrebbe arrivare entro mercoledì. Il rinnovo dell'ecuadoriano non esclude un ulteriore colpo in attacco. Tanti inomi ancora in ballo da cui va sfilato Bas Dost, che da oggi è ufficialmente un calciatore dell'Eintracht Francoforte. Strada in salita per Llorente (vicino al Napoli) e Kalinic (con la Roma forte su di lui, ma che prima deve cedere Schick), ma non sono escluse sorprese. Dall'Inghilterra rimbalza l'indiscrezione dell'interesse biancoceleste per André Ayew dello Swansea. Un nome nuovo e da tenere d'occhio e che potrebbe essere una colpo inaspettato. Nel frattempo è ufficiale l'acquisto di Florent Shehu dal Levante. Il calciatore sarà a disposizione della Primavera di Menichini.

IN USCITA - Blindato Milinkovic Savic, la Lazio sta cercando una sistemazione a Fortuna Wallace e Riza Durmisi. Per il brasiliano, sfumato il trasferimento al Woverhampton, restano in piedi le opzioni Benfica, Monaco e Valencia. Non è escluso nemmeno un reintegro in caso di mancato accordo con un altro club. Il terzino danese, invece, resta vicino al Fenerbahce, ma al momento non è ancora arrivata la fumata bianca definitiva. Sullo sfondo restano le ipotesi di un ritorno in Spagna o in Danimarca. Dal Belgio, infine, si parla di un possibile ritorno in patria per Jordan Lukaku. Il terzino sta proseguendo il protocollo riabilitativo per i problemi fisici che lo hanno tormentato nell'ultimo anno e mezzo. La Lazio crede ancora in lui e Inzaghi spera di riaverlo a disposizione.

