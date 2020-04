Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Il Tottenham ha l'offerta per Muriqi"

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI - “La sua priorità è giocare in Italia, vuole misurarsi con la Serie A, anche per dimostrare quanto vale e per il legame che c’è tra l’Albania, il Kosovo e il nostro paese”. Così l’avvocato Francesca Alfieri (che cura gli interessi legali degli agenti, Gianni Losito e Emanuele Curto, che hanno il mandato esclusivo in Italia, ricevuto dall'agente Haluk Canatar, per trattare) in esclusiva ai nostri microfoni parlando di Vedat Muriqi, centravanti del Fenerbahce finito nel mirino della Lazio per la prossima stagione. Il contratto di Muriqi, albanese naturalizzato kosovaro, è in scadenza nel 2021, il giocatore ha intenzione di rientrare in Europa. La Lazio lo aveva trattato nell'estate del 2015, e ad oggi sembra il profilo più adatto alle esigenze dei biancocelesti. Ma su di lui c'è anche la concorrenza di altre squadre, attratte dalle capacità realizzative messe in mostra dalla punta in questa stagione: 20 gol e 8 assist in 30 partite disputate con il Fenerbahce e la nazionale. Il Tottenham, per esempio, secondo anche le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, avrebbe pronta l'offerta per prendere Muriqi: 22 milioni di sterline, quasi 25 milioni di euro, la cifra di partenza richiesta dal Fenerbahce. L'offensiva degli Spurs sarebbe supportata ovviamente anche dall'ok di Mourinho, colpito dal giocatore e per questo convinto di portarlo a Londra.

