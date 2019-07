Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Maxi offerta del Man Utd per Yazici"

L'ultimo rumor di calciomercato arriva dalla Turchia. Secondo il portale Asist Alaiz, il Manchester United avrebbe deciso di avanzare un'offerta per Yusuf Yazici, monitorato dalla Lazio in caso di cessione di Milinkovic. Il club inglese "si prepara a fare un'offerta seria" per il centrocampista turco, si legge nell'articolo. "La squadra britannica è pronta a bussare alla porta del Trabzonspor - prosegue la news turca - con un'offerta di 27 milioni più 4 di bonus". Un'indiscrezione che non ribalta le priorità del mercato mancuniano: il primo nome dei Red Devils per il centrocampo resta Milinkovic. La società inglese lo vuole, è lui la prima scelta e su questo non ci sono dubbi. Il profilo di Yazici potrebbe tornare utile alla causa solo qualora il Manchester non riuscisse ad arrivare al serbo biancoceleste.

YAZICI, IL LILLE INSISTE - La società francese resta forte sul centrocampista turco. Continua a insistere. Tra gli agenti del classe '97 e la dirigenza francese sarebbero, in queste ore, fitti i colloqui. La Lazio monitora la situazione. Aspettando di sciogliere il nodo che in queste ore stringe Turchia, Francia e Inghilterra.

CALCIOMERCATO LAZIO, SITUAZIONE YAZICI

CALCIOMERCATO LAZIO, IL LILLE PENSA A YAZICI

