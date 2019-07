Calciomercato Lazio, Yazici per il dopo Milinkovic: i dettagli

La Lazio continua a studiare un piano d'azione da attuare se per Sergej Milinkovic dovesse arrivare la tanto attesa offerta di 100 milioni di euro (o 95). Il nome che fra tutti sembra primeggiare è quello del turco Yusuf Yazici del Trabzonspor. Il centrocampista, stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, è da diverso tempo anche nel mirino del Lille. Negli ultimi giorni in terra francese, così come in Turchia, si è scritto molto a riguardo. Finora, però, sono per lo più ignote le certezze che caratterizzano le sorti di Yazici. Ce ne sono poche anche sulla cifra che il club richiederebbe per il suo cartellino: 15 milioni secondo l'agente Adem Cebeci, 20 stando ai rumors. Di conferme dal club turco non ne sono arrivate. Insomma, la questione è un po' tutta da definire. Come quella legata al futuro di Milinkovic, d'altronde.

