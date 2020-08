Calciomercato Lazio, Di Marzio: "David Silva? Quella di domani sarà la giornata definitiva"

Quella di oggi, considerata l'eliminazione del Manchester City dalla Champions League, sembrava essere la giornata giusta per definire l'approdo di David Silva nella Capitale. Secondo Gianluca Di Marzio, però, i tifosi biancocelesti dovranno attendere ancora qualche ora, poiché solamente domani potrebbe arrivare la risposta dello spagnolo. Intervenuto ai microfoni di Sky Soort 24, l'esperto di calciomercato ha spiegato: "La partita del City è finita ieri sera tardi e credo che la delusione per l'eliminazione inaspettata possa comunque aver lasciato il segno. Quindi ci sta che lo stesso giocatore, con il suo entourage, possano prendersi ancora questa giornata di tempo. Poi credo comunque che da domani sia dentro o fuori. Se la Lazio domani non avrà i segnali che si aspetta, evidentemente c'è qualcosa sotto. Vuol dire che Silva ci ha ripensato e che magari ha avuto delle offerte più importanti. È domani la giornata in cui la Lazio di aspetta la risposta definitiva. Una risposta che la società e i tifosi si augurano sia positiva, sarebbe davvero un gran colpo".

