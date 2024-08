Calciomercato Lazio, ecco Gigot. Parla l'esperto: "Vi racconto tutto su di lui"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cosimo Bortoloni di Cronache di Spogliatoio, nonché esperto di calcio francese, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per tracciare il profilo di Gigot, accostato alla Lazio e - secondo le ultime notizie - pronto a sposare la causa biancoceleste dopo il suo via libera. Di seguito le sue parole: "Gigot è un esubero. Purtroppo aggiungerei, una macchia in un’estate esaltante per il mercato dell’OM. Non viene considerato come utile, sta giocando con la squadra riserve (quindi si sta allenando). Gli è stato esplicitamente detto di andare via. Ha avuto un minutaggio alto la scorsa stagione, è stato un punto di riferimento anche per Tudor. La scorsa stagione per l’OM è stata disastrosa in toto, al netto dell’Europa League. Gigot il primo anno ebbe un ottimo impatto. Marsiglia è una piazza molto calda, il rendimento della squadra spesso altalenante. difensore energico, forte di testa. La sua parte migliore non è certo la marcatura. Nell’ultima stagione ha commesso errori costati caro. E’ un giocatore modesto, ma può fare un’ottima figura. Non lo prenderei per risolvere completamente le lacune difensive di una squadra, ecco”.

“L’OM ha preso due difensore centrali quest’anno, la scelta di metterlo fuori rosa è ufficialmente ‘tecnica’. Sarebbe utile per allungare le rotazioni, certo non per stravolgere le sorti di un reparto. Costo? Credo 4-5 milioni, forse qualcosa di meno, ma sono stime mie. Penso che anche un prestito potrebbe andare bene, è una formula che il Marsiglia adotta spesso. Caratteristiche? Fisicamente forte, senza dubbio. Posizionamento bene con Tudor, meno con gli altri allenatori. C’è da lavorarci molto a livello tattico. Fisicamente è integro, affidabile. Insomma, un arrivo in Italia può sicuramente fargli bene”.

