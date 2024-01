Calciomercato Lazio, ‘Felipe non fa scherzi’: la supplica dei tifosi

Il mercato è iniziato da appena una settimana, ma in casa Lazio ha già provocato qualche brivido. Sotto la lente c’è Felipe Anderson e il rinnovo che, al momento, non sembra arrivare. La proposta proveniente dall’Arabia Saudita è stata rispedita al mittente, ma la Juve non sembra intenzionata a mollare. L’idea di accogliere il brasiliano in bianconero a parametro zero ingolosisce, per questo osserva con attenzione l’evolversi della vicenda. La società ha preso una posizione, non partirà a gennaio ma non si esclude che possa avvenire in estate. Il futuro è un’incognita, il numero sette riflette e nel frattempo i tifosi hanno iniziato il tam tam sui social. “Pipe firma sto rinnovo e facce sogna”, “Resta da chi ti ama”, “Sempre dalla tua parte”, “I laziali ti amano”, “Non ci fare scherzi, rimani alla Lazio. Siamo tutti con te”, sono questi i commenti più frequenti lasciati dai supporter sotto al suo ultimo post. Una grande dimostrazione d'affetto, nella speranza che l'attaccante non prenda la decisione 'sbagliata'.

