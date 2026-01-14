Calciomercato Lazio | Feyenoord, Timber: "Sogno la Premier. E l'Italia..."

Lunga intervista ai microfoni di Voetbal International per Quinten Timber, centrocampista classe 2001 del Feyenoord. L'olandese nei giorni scorsi è finito nel mirino della Lazio, oltre che di tante altre squadre, visto il suo contratto in scadenza a giugno. Per questo tra i tanti temi toccati ha parlato anche del suo futuro e dei campionati che segue maggiormente.

Di seguito le sue parole: "Ho visto Manchester City - Chelsea, poi ho seguito un po' il Sunderland contro il Tottenham; fantastico, davvero. Ogni partita lì è una vera battaglia, sempre emozionante".

"La Premier League è il campionato che seguo più intensamente, ma guardo anche la Serie A e la Bundesliga. Recentemente abbiamo giocato in Europa League contro lo Stoccarda: bella partita, stadio pieno. Quindi la Premier non è necessariamente il mio unico sogno, ma giocare all'estero è ciò a cui ho sempre ambito".