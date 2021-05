Calciomercato Lazio, Gattuso e le tre condizioni poste alla Fiorentina

Di Gattuso se n'è parlato e se ne continua a parlare anche in ottica Lazio come possibile successore di Inzaghi, qualora quest'ultimo non dovesse rinnovare. In realtà c'è ottimismo sul fatto che Simone resti a Roma, e poi Rino ormai sembra indirizzato verso la Fiorentina. Quel che pare sicuro è che la sua avventura al Napoli terminerà, ma per accattare l'offerta dei viola Gattuso avrebbe posto tre condizioni, come si legge su La Repubblica: la prima sarebbe legata al mercato che si svolgerebbe secondo le sue indicazioni, la seconda riguarderebbe l'assunzione del suo staff con un contratto adeguato e la terza farebbe riferimento alla cessione di chi potrebbe minare la serenità nello spogliatoio e ostacolare la costruzione di un progetto serio. Da capire la risposta di Commisso quale sarà.

