Calciomercato Lazio, il Genoa pensa a Kamenovic: i dettagli

La Lazio ha bisogno di una cessione importante per sbloccare l'indice di liquidità e per regalare a Sarri i giocatori che completerebbero la formazione e il modulo che ha in testa l'allenatore toscano. I biancocelesti sono forti su Filip Kostic, esterno in forza all'Eintracht Francoforte. Il giocatore serbo è extracomunitario e la Lazio per il momento non ha slot liberi, perché i posti liberi sono stati occupati da Felipe Anderson e Kamenovic. Proprio quest'ultimo sembrerebbe l'indiziato numero uno per liberare lo slot. Secondo Il Secolo XIX, il classe 2000 è finito nel mirino del Genoa. Per il club ligure, il difensore appare una necessità, meglio ancora se mancino visto che nel reparto arretrato solo capitan Criscito ha il sinistro come piede dominante.Per questo il club rossoblù starebbe pensando al difensore serbo. Kamenovic non ha convinto completamente Maurizio Sarri che lo considera ancora un po' acerbo. Un'esperienza altrove gli permetterebbe di acquisire esperienza e di trovare maggiore spazio. Le aquile hanno bisogno di tesserarlo altrove per liberare un posto da extracomunitario.

CLICCA QUi per tornare in HOME PAGE

Filip Kostic è l'obiettivo

Diretta Calciomercato Lazio