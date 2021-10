Calciomercato Lazio, Kostic parla dal ritiro della Serbia: il cammino verso Qatar 2022

La Serbia al momento è in testa al Gruppo A di qualificazione a Qatar 2022. A una lunghezza c'è il Portogallo che ha una partita in meno disputata e che avrà quindi l'occasione di appaiare o scavalcare la nazionale di Milinkovic. Domani i ragazzi del ct Stojkovic affronteranno l'Azerbaigian al Marakana di Belgrado con l'imperativo di ottenere la vittoria e la speranza che il Portogallo perda punti con il Lussemburgo. Alla vigilia è intervenuto in conferenza stampa il grande obiettivo estivo di calciomercato della Lazio Filip Kostic, che ha speso parole di ottimismo: "La partita in Lussemburgo (di sabato, ndr) è la prova che non ci sono più avversari deboli. La caratteristica delle grandi nazionali è che vincono anche quando giocano contro le squadre sulla carta sfavorite. È stato molto importante vincere prima della partita di domani contro l'Azerbaigian". Sul pubblico del Marakana: "Abbiamo avuto un grande supporto contro il Lussemburgo a Belgrado, spero che i tifosi verranno a sostenerci in massa anche martedì. Noi faremo il massimo per ripagarli della fiducia. Rispettiamo ogni avversario, siamo favoriti e non ci nascondiamo, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Seguiremo anche le partite del Portogallo e speriamo in un loro passo falso". In caso di arrivo a pari punti con il Portogallo vale la differenza reti: "La Serbia gioca sempre per segnare più gol possibili. Sappiamo che la differenza reti è importante, ma prima dobbiamo pensare a vincere la partita, poi se riusciamo a segnare più gol, sarà ancora meglio".

LAZIO, TOUR DE FORCE PER I RAGAZZI DI SARRI

LAZIO, CONTROLLI MEDICI IN PAIDEIA PER IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE