Calciomercato Lazio | L'Huesca torna su Vavro, a Formello hanno altre idee

L'Huesca è alla ricerca di un profilo per il mercato di gennaio che possa garantire al club maggiore solidità in difesa. Con 22 gol fatti e 20 subiti, il club spagnolo staziona a metà classifica nella Segunda División. 4 sono i punti che lo dividono dalla zona play-off, 7 dalla zona retrocessione. Negli ultimi giorni il club ha sondato il terreno per Denis Vavro, profilo apprezzato già nella passata stagione, ricevendo però il no della Lazio che delinea anche la strategia d'uscita del club capitolino per il difensore. A Formello preferirebbero infatti un club di Primera Division, anche di bassa classifica, ma che comunque consenta a Vavro di godere di una vetrina migliore dell'equivalente spagnolo della nostra Serie B.