Calciomercato Lazio | La Cremonese punta Belahyane: le ultime
14.01.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Reda Belahyane in uscita. Solo un anno fa era arrivato alla Lazio, dopo una lungo triangolo di mercato con Casadei e Fazzini. La società biancoceleste alla fine aveva chiuso per l'ex centrocampista del Verona, che l'allora allenatore Baroni aveva anche avuto in gialloblù.
Ora il marocchino può già lasciare la Capitale. Su di lui ci sono il Torino (proprio di Baroni), alcune squadre di Ligue 1 (come Rennes e Nizza) e ora anche la Cremonese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la società grigiorossa avrebbe messo gli occhi sul calciatore, che quest'anno ha messo a referto solo 8 presenze e un assist.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.