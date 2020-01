Calciomercato Lazio, la Salernitana insiste per André Anderson: le ultime

La Salernitana insiste per André Anderson. L'italo-brasiliano è in cima alla lista di preferenze di Ventura per la trequarti. Il giocatore dell'Under21, che ieri ha giocato uno spezzone di gara contro la Cremonese, potrebbe tornare a vestire la maglia granata. Il talentuoso fantasista potrebbe scegliere di tornare all'Arechi per trovare maggiore spazio. L'ipotesi prestito potrebbe prendere forma con il passare dei giorni. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, Lotito vorrebbe convincere anche Bobby Adekanye a trasferirsi a Salerno fino al termine della stagione. La punta, così come il centrocampista, avrebbe modo di fare esperienza e di giocare di più prima di tornare all'ombra del Colosseo in estate. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma l'ipotesi di un trasferimento dei due alla Salernitana è più di una possibilità.

