Calciomercato Lazio, Lombardi ha firmato con la Salernitana

La scorsa settimana vi avevamo raccontato il forcing della Salernitana per Cristiano Lombardi. Operazione riuscita: Lotito ha convinto l’esterno ex Primavera a sposare il progetto granata. Per il prestito in Campania si attende ormai soltanto l’ufficialità. Il giocatore ha svolto questa mattina le visite mediche a Salerno e firmato poi il contratto in sede. Nel primo pomeriggio la partenza per il ritiro di San Gregorio Magno, dove troverà anche Tiago Casasola e Andreas Karo. Per Lombardi, che ha risolto l’accordo biennale con il Venezia, sarà il terzo prestito dopo quello con i lagunari in B e il Benevento in Serie A.

