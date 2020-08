Calciomercato Lazio, Muriqi attende la svolta e il Fenerbahce non lo convoca...

Vedat Muriqi aspetta, vuole la Lazio, ha fatto la sua scelta e attende che i due club trovino l'accordo definitivo. Come vi abbiamo raccontato ieri sera, i contatti sono costanti per cercare di sbloccare la situazione. La trattativa è vicina alla conclusione, ma il Fenerbahce gioca al rialzo, vuole ottenere il massimo dalla cessione di Muriqi. Secondo quanto arriva dalla Turchia, intanto, il kosovaro non è stato convocato per l'amichevole che il Fenerbahce disputerà contro il Karagumruk. Un segnale di come le trattative siano ormai nella loro fase decisiva.

