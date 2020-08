Champions League: Juve testa di serie. Lazio, Inter e Atalanta invece...

Il dado è tratto, anche l’ultima italiana ancora impegnata in Europa ha concluso ieri la sua esperienza. L’Inter non è riuscita a portare a casa l’Europa League che oltre al prestigio, e agli introiti, di aver vinto un trofeo avrebbe permesso alla squadra di Conte anche di entrare come testa di serie nella prossima stagione di Champions League. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei perciò solo la Juventus andrà in prima fascia, Lazio e Inter in terza mentre l’Atalanta di Gasperini per ora è ancora in quarta anche se potrebbe risalire se dalle squadre in lotta per i play off ne salisse una con un ranking peggiore di quello dei bergamaschi.

RANKING – Nella prossima stagione l’Italia si accomoderà al 3° posto nel ranking Uefa davanti alla Germania e dalla stagione 21/22 le coppe diventeranno tre: Champions League, Euroleague e Conference League . Prime quattro sempre in Champions, vincitrice della Coppa Italia e 5° classificata in Europa e la 6° in Conferenze.

INTROITI – Intanto i club hanno già in cassato parecchi soldi per l’entrata in Champions: 56 milioni per la Juventus, 39 per l’Inter, 28 alla Lazio e 24 all’Atalanta.

