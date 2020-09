Calciomercato Lazio, nuova offerta dell'Inter per Giroud: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter e Antonio Conte non mollano Olivier Giroud. Dopo averlo sondato e inseguito durante la sessione invernale del calciomercato, il club nerazzurro sta facendo di tutto per portare il francese a Milano. Nonostante la scelta societaria di non fare pazzie sul mercato, Zhang vorrebbe accontentare il mister che ha chiesto tre calciatori allenati ai tempi del Chelsea: Giroud, Kantè ed Emerson Palmieri. Secondo SportMediaset, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto 70 milioni per portare i tre calciatori in Serie A. Non è finita qui perché la speranza è che il centravanti possa svincolarsi dal club inglese e che possa arrivare a parametro zero. I londinesi, tuttavia, vorrebbero monetizzare di più dalla cessione dei tre calciatori anche per sistemare il bilancio dopo gli arrivi di Werner, Thiago Silva e Havertz. Sulla punta campione del mondo c'è da tempo anche la Lazio che sta per accogliere Muriqi e potrebbe mollare la presa per cercare una punta con altre caratteristiche.

Chelsea, parla Giroud: "Werner? Non temo la competizione"

DIRETTA - Calciomercato Lazio: per Fares tutto in 48 ore. Torna di moda Kumbulla

TORNA ALLA HOMEPAGE