Calciomercato Lazio, per Dost all’Eintracht manca solo l'ufficialità

La Lazio cerca un colpo last minute per l’attacco. Inzaghi vuole un giocatore forte nel gioco aereo per avere un’alternativa importante di gioco e sfruttare la corsa di Lazzari e Jony sulle fasce. Tra i vari profili, nelle scorse settimane, era stato accostato ai biancocelesti anche Bas Dost. Un’operazione quasi impossibile considerato l’alto ingaggio dell’attaccante dello Sporting Lisbona. Il 30enne olandese, che era alla ricerca di un campionato di prima fascia, ha scelto nelle ultime ore l’Eintracht Francoforte. Il club tedesco, dopo aver annunciato già il raggiungimento di un accordo, ufficializzerà il nuovo acquisto entro domani. La conferma arriva dalle parole del ds Fredi Bobic che ha parlato a Fox Sports al termine della gara vinta contro l’Hoffenheim: “Ormai ci siamo, contiamo di chiudere l’operazione entro l’inizio della settimana. Ne abbiamo bisogno in Bundesliga e anche giovedì quando in Europa League affronteremo lo Strasburgo”. Per Dost, che ha saltato la gara di campionato contro il Braga, si tratterà di un ritorno in Germania dopo la positiva esperienza al Wolfsburg.

BAS DOST, LE PAROLE DI KEIZER - Della sua partenza, proprio dopo il successo sul Braga, ha parlato anche il tecnico dello Sporting Lisbona Marcel Keizer: “Una settimana fa, leggendo alcune notizie sui giornali, chiesi delucidazioni al presidente e lui mi confermò la possibilità che Bas Dost potesse partire. Lasciò in realtà anche uno spiraglio aperto sulla permanenza. Luiz Phellype e Vietto sono le opzioni che abbiamo adesso ma, se un attaccante se ne va, dovremo cercarne un altro”. Come sostituto si è parlato di Slimani, già al Lisbona tra il 2013 e il 2016: “Bas Dost è un attaccante speciale: ha segnato molti gol, quindi è molto difficile sostituire un attaccante del genere. Abbiamo sempre trovato nuovi giocatori e quindi penso che lo faremo di nuovo. Non so ancora però se sarà lui il giocatore giusto per lo Sporting in questo momento”.

