Calciomercato Lazio | Pista Bernardeschi: la posizione della Juventus

Federico Bernardeschi è uno dei nomi caldi delle ultime giornate di calciomercato. L'esterno del Toronto vorrebbe lasciare il Canada, tornare in Italia e provare a convincere il ct Luciano Spalletti a chiamarlo per l'Europeo in Germania. Il giocatore è stato proposto anche alla Lazio, oltre che alla Juventus (sua ex squadra) e altri club di Serie A. In biancoceleste ritroverebbe Maurizio Sarri, con cui a Torino ebbe un buon rapporto e riuscì a esprimersi su livelli più alti rispetto a quanto fatto con Allegri e Pirlo.

Se il discorso Lazio è ancora in piedi, nonostante il problema della richiesta di ingaggio parecchio elevata, sembra essere sfumata un'altra possibilità. Secondo quanto riportato da Sky Sport la Juventus, dopo un'attenta riflessione sul pacchetto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, avrebbe chiuso le porte a un ritorno. Al momento Bernardeschi rimane al Toronto, anche se le valigie restano pronte per un ritorno in patria.