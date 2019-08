Calciomercato Lazio, Sergej e non solo: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Il tempo passa e l'operazione che dovrebbe portare Milinkovic Savic al Manchester United non decolla. La chiusura del calciomercato in Inghilterra, fissata per l'8 agosto, non aiuta. Il club inglese sta provando a chiudere per Harry Maguire e al momento sembrano concentrati su quell'affare. La mancata cessione di Pogba al Real Madrid, che punta van de Beek dell'Ajax, ha bloccato tutto. Kezman, agente del serbo, si guarda così intorno e avrebbe bussato alle porte di Barcellona e Real Madrid. Al momento, però, non trovando terreno fertile. Manca, però, un mese alla chiusura della sessione estiva e tutto può ancora accadere. Attenzione anche al ritorno di fiamma di Juventus o Psg, ma entrambe devono prima vendere per far quadrare i conti. C'è poi l'ipotesi, sperata da tutti i sostenitori biancocelesti, che il calciatore possa restare ancora e vestire la maglia con l'aquila sul petto. Possibilità che aumenta con il passare delle ore.

LLORENTE E MILIVOJEVIC - I tifosi sognano il grande nome e gradirebbero molto l'arrivo di Fernando Llorente. Lo spagnolo è svincolato e alla ricerca di un club. La Lazio aspetta di rinnovare il contratto di Caicedo, ma avrebbe il gradimento dell'ex Juventus. Anche in questo caso bisognerà aspettare qualche giorno. Intanto dalla Premier rimbalza un altro candidato per il centrocampo biancoceleste. Si tratta di Luka Milivojevic, centrocampista classe 1991 del Crystal Palace (di cui è anche capitano) e della nazionale serba. Il compagno di nazionale di Milinkovic si aggiunge a Szoboszlai e a Yazici, che sembra nuovamente vicino al Lille.

GLI ALTRI AFFARI - Nessuna novità invece sul fronte cessioni, con Badelj che piace al Genoa ma resto il piano B se non dovesse arrivare Biglia, mentre Pedro Neto e Bruno Jordao contesi da Monaco e Benfica. Wallace aspetta di definire col Wolverhampton, mentre Durmisi è nel radar di Marsiglia e Besiktas. Sfuma definitivamente l'ipotesi Fiorentina per Patric, il club viola ha annunciato l'arrivo di Lirola.

