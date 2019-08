Calciomercato, Tuttosport: "Lazio gradita a Llorente"

CALCIOMERCATO LAZIO - Un'operazione stile Klose: in questo senso andrebbe visto l'eventuale arrivo di Fernando Llorente alla Lazio. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il 34enne ex Juventus - dopo essersi svincolato dal Tottenham - è alla ricerca di una nuova sistemazione, e a quanto pare avrebbe messo in cima alla lista delle preferenze un ritorno in Italia, non disdegnando affatto la soluzione Lazio. Lazio che però sta definendo il rinnovo di contratto di Caicedo: non è da escludere che Llorente possa arrivare lo stesso. Ma non solo i biancocelesti su di lui: anche la Fiorentina, alla ricerca di un attaccante, ha messo nel mirino lo spagnolo. Ma prima i viola dovranno cedere Simeone. Llorente sfoglia la margherita: Lazio o Fiorentina?

