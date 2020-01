Calciomercato Lazio, sondaggio del Pescara per Jallow: la situazione

Inizia la sessione di calciomercato di gennaio e la Lazio riflette su alcuni nomi. Tra questi l'attaccante della Salernitana Lamin Jallow, che potrebbe entrare in uno scambio con Bobby Adekanye. Nelle ultime ore sul classe '95 ha effettuato un sondaggio il Pescara, che da tempo segue il giocatore. Come riporta Tuttosalernitana.com è difficile che la dirigenza granata scelga di rinforzare una diretta concorrente e per Jallow, in caso di addio a Salerno, la destinazione più probabile resta la Lazio.

