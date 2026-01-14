Calciomercato Lazio | Timber spiega: "Rinnovo, cessione: è tutto ancora in ballo"

Lunga intervista ai microfoni di Voetbal International per Quinten Timber, centrocampista classe 2001 del Feyenoord. Tra i tanti temi toccati, l'olandese ha parlato soprattutto del suo futuro e della situazione contrattuale: è in scadenza a giugno, può lasciare il club immediatamente o a fine stagione, a parametro zero. Nei giorni scorsi per lui si era interessata anche la Lazio. Di seguito le sue parole.

"È la mia intervista d'addio? Non lo so, potrebbe essere. È vero che posso parlare con altri club, ma per quanto mi riguarda tutte le opzioni sono ancora sul tavolo: rinnovare, andarmene in estate o andare in un altro club già adesso. È stato scritto e detto tanto ultimamente. Ora voglio solo concentrarmi completamente sulle prestazioni con il Feyenoord. Cerco di concentrarmi su ciò che posso controllare, ovvero come gioco io. È di questo che la gente preferisce parlare ed è ciò di cui preferisco parlare io. Ovviamente c'è anche la situazione contrattuale, ma se ci penso continuamente, influenzerà solo il mio rendimento. Credo che, volente o nolente, un po' lo abbia già fatto. Non mi era mai capitato prima, è la prima volta per me".

"È la stessa situazione di mio fratello? Beh, lui alla fine lui ha firmato un nuovo contratto con l'Ajax con una formula che prevedeva il rinnovo, l'adeguamento e poi la cessione per una cifra importante, nel suo caso all'Arsenal. È quello che volevo fare io, ho avuto le conversazioni con il Feyenoord discutendo tutte le opzioni, sia l'anno scorso che in estate. La differenza con Jurriën è che lì hanno trovato un accordo con l'Ajax; al Feyenoord invece non ci sono ancora riuscito. Tutte le parti devono essere sulla stessa lunghezza d'onda per firmare un contratto. La realtà è che nel frattempo è diventato tutto più difficile perché ci stiamo avvicinando alla fine del campionato".

"I tifosi pensano solo che voglio più soldi? È la spiegazione più facile, ma ci sono molte più cose in ballo. Non voglio entrare nei dettagli perché non sono io quello che deve trattare, ma posso dire che non è mai solo una questione di soldi. Non pensavo che la mia situazione potesse far parlare così tanto. È iniziato tutto in estate, quando ero ancora infortunato. Si capisce da come la gente ne parla sui social. La cosa strana è che Bijlow è nella mia stessa situazione, ma nessuno ne parla. Penso che se improvvisamente iniziasse a giocare benissimo, diventerebbe un caso anche lui".