Calciomercato | Malen, c'è anche l'Atletico Madrid: possibile beffa per la Roma
13.01.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Roma va su Robinio Vaz e Malen. Per il primo è stato chiuso l'affare con il Marsiglia, è atteso nella Capitale nelle prossime ore; per il secondo, invece, l'affare è più complicato. I giallorossi si sono fiondati subito sull'olandese dopo aver perso Raspadori, che ha rifiutato l'offerta dei Friedkin e ha accettato quella dell'Atalanta.
Sull'attaccante dell'Aston Villa, però, è piombato proprio l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, con la cessione a titolo definitivo dell'ex Napoli i colchoneros avrebbero intenzione di acquistare il classe 1999 beffando la Roma. In quel caso il diesse giallorosso Massara dovrebbe cambiare di nuovo obiettivo.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.