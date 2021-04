Calciomercato, movimenti sui difensori: piste incrociate di Lazio e Barcellona

La Lazio nel prossimo calciomercato lavorerà a fondo sulla difesa. Musacchio e Hoedt saluteranno e il ds Igli Tare valuta diversi profili per rimpinguare il pacchetto arretrato a disposizione di Inzaghi. Il dirigente biancoceleste sta ripetutamente incrociando la sua strada con quella del Barcellona, altra squadra che ha in programma una serie di interventi nella retroguardia. Come riporta la stampa spagnola i blaugrana sono alla ricerca di un difensore mancino e l'attenzione è ricaduta su due nomi accostati anche alla Lazio: Alessio Romagnoli del Milan e Lisandro Martinez dell'Ajax. Il club catalano inoltre ha praticamente già chiuso l'acquisto a parametro zero dal Manchester City di Eric Garcia, passato anche lui sul taccuino di Tare. In uscita dal Barcellona dopo una parentesi di 5 anni c'è Samuel Umtiti: in occasione del mercato di gennaio c'era stato un accostamento ai biancocelesti. Ultimo della lista Aissa Mandi che andrà in scadenza con il Betis. Sia la Lazio che il Barcellona hanno effettuato dei sondaggi, ma l'alta commissione richiesta dagli agenti sta frenando qualsiasi discorso.

LAZIO, ECCO QUANDO POTREBBE TORNARE LUIZ FELIPE

LAZIO, IL CAMMINO DELLA SQUADRA BIANCOCELESTE NEL 2021

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO