Calciomercato | Raspadori rifiuta la Roma: andrà all'Atalanta
13.01.2026 10:30 di Andrea Castellano
Giacomo Raspadori torna in Serie A, ma non alla Roma. L'attaccante dell'Atletico Madrid ora è a un passo dall'Atalanta: come riportato da Matteo Moretto, l'ex Napoli ha rifiutato l'offerta della società giallorossa e ha accettato quella del club nerazzurro. Nella notte è stato trovato l'accordo tra le parti per un trasferimento a titolo definitivo di circa 20 milioni di euro. Per Raspadori aveva fatto un tentativo anche la Lazio su richiesta di Sarri, che però non è andato a buon fine.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.