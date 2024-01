Calciomercato | Roma, Lukaku rimane? Il Chelsea fissa il prezzo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Chelsea fissa il prezzo di uscita per Romelu Lukaku. Lo racconta il Daily Mail, che spiega come il club inglese abbia già fissato un prezzo per la cessione dell'attaccante belga, in prestito alla Roma in questa stagione. Per acquistare Lukaku il Chelsea chiede trenta milioni di pound, circa trentacinque milioni di euro, una cifra che potrebbe essere abbordabile anche per le squadre italiane.

Una cifra esigua quella richiesta dai Blues, che solo tre stagioni fa aveva acquistato l'attaccante dall'Inter per oltre cento milioni di euro. Dopo la pessima parentesi con i Blues, Lukaku era tornato in nerazzurro per una stagione di prestito, prima dell'arrivo alla Roma di quest'estate, dove Lukaku ha già segnato quindici reti tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.