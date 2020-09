Calciomercato, Rossi (ct Ungheria): "Szoboszlai? Vi rivelo la sua volontà"

Il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato a TMW Radio di Dominik Szoboszlai, centrocampista nel mirino del Napoli, in passato accostato anche alla Lazio. Rossi rivela un colloquio con il classe 2000 e con l'agente: "Ho parlato con lui ma anche con il suo agente, e la loro idea è quella di rimanere lì fino a che non ci saranno le condizioni per andare in un club più importante di un altro campionato, dove però poter cominciare sin dall'inizio, fare il ritiro e non venire penalizzato eventualmente da ritardi che potrebbero verificarsi".

