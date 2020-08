Calciomercato, Schira: "Cavani al Benfica è quasi fatta"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, grande esperto di calciomercato, ha parlato sul suo profilo Twitter del futuro di Edinson Cavani, proposto in estate a tanti club fra i quali anche la Lazio. Stando a quanto si legge, il giocatore sarebbe ormai a un passo dal Benfica: "Edinson Cavani e Everton Soares sono sempre più vicini al Benfica. Per il Matador è pronto un contratto di tre anni. Per quello che concerne il calciatore brasiliano, invece, è pronto un contratto fino al 2025. Tutto confermato".

