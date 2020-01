Calciomercato, si balla sulle punte: da Giroud a Mertens, tutti gli incastri

CALCIOMERCATO LAZIO - Poco meno di 24 ore e anche questa sessione di calciomercato invernale chiuderà i battenti. Sale l'attesa, la trepidazione di vedere come andrà a finire. In casa Lazio il nome che sta tenendo banco è quello di Olivier Giroud, centravanti del Chelsea e della Nazionale francese campione del Mondo. Si incrociano le dita, il ds biancoceleste Igli Tare è volato a Londra per cercare di chiudere la trattativa e regalare a mister Inzaghi un giocatore dal profilo internazionale elevato: il tassello mancante per provare a restare in alto in classifica e poter sognare lo Scudetto fino all'ultima giornata di campionato. Ma spesso il mercato segue delle logiche ben precise: ingranaggi che si incastrano affinché tutto vada per il verso giusto. E allora ecco l'incedere di passi cadenzati a tempo di balletto classico, si danza sulle punte. Giroud come il connazionale Jean-Baptiste Lully (italiano naturalizzato francese, inventore della commedia-balletto), pronto ad abbracciare la Lazio per esibirsi a corte.

INCASTRI D'ATTACCO - E se la Lazio vuole ballare, le altre non stanno di certo a guardare, dando vita a un giro di attaccanti da Roma fino a Londra, passando per Parigi, Napoli e Milano. Con il francese in biancoceleste si potrebbe scatenare un effetto domino da non sottovalutare. Slimani, di proprietà del Leicester e attualmente al Monaco, è conteso tra Chelsea (alla ricerca proprio del sostituto di Giroud) e Inter, con il club del Principato che sta cercando di prendere Kalinic dalla Roma (in prestito dall'Atletico Madrid). Kalinic che a quel punto verrebbe rimpiazzato dal giovane Favilli del Genoa. Nel frattempo, il PSG ha deciso di trattenere Cavani a Parigi: con l'uruguaiano a un passo dall'Atletico, per un attimo si è pensato anche allo stesso Giroud per sostituirlo. Niente da fare. E Mertens? Il belga difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Napoli, ma è altrettanto difficile che possa andar via in quest'ultimo giorno di mercato. Con tutta probabilità si libererà a zero in estate, pronto a scatenare un'asta. Fino all'ultimo ci ha provato proprio il Chelsea, scontrandosi con la volontà dello stesso Mertens di rimanere a Napoli sino a giugno. Meno di 24 ore da vivere al cardiopalma. Sgomberate la sala, si balla!

