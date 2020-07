Candela si sbilancia: "La Lazio non vincerà lo scudetto. Dei biancocelesti prenderei Milinkovic"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex Roma Vincent Candela ha parlato anche della Lazio, di Simone Inzaghi e della classifica dei biancocelesti, a un passo dalla Juventus capolista: “Io sono sportivo e dico che la Lazio ha 11 giocatori bravissimi. Inzaghi sta facendo bene. Sono i fatti che contano, non le chiacchiere. Sarebbe sciocco dire il contrario. Non penso, ma non perché sono romanista, che vinca lo scudetto. Perché ancora 8 partite e penso che alla lunga la Juventus sarà davanti, però Inzaghi con la Lazio sta facendo un bel campionato con una rosa importante. Io dalla Lazio prenderei Milinkovic per l’età, per le sue doti tecniche, per quello che ha dimostrato in campo. È un giocatore che può giocare in qualsiasi squadra”.

