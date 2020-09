Caos Barcellona, Bartomeu accusato di corruzione dalla polizia catalana

Il clima in casa Barcellona è tutt’altro che disteso. Le voci sull’addio di Messi hanno scatenato la rivolta dei tifosi che sono arrivati anche a chiedere le dimissioni del presidente Bartomeu. La cessione del numero 10 argentino era praticamente certa fino a ieri. Poi il padre e agente del calciatore ha aperto uno spiraglio ammettendo che esiste una possibilità per la permanenza della Pulce in Catalogna. A complicare ulteriormente la situazione ci si è messo Bartomeu, accusato di corruzione dalla polizia catalana. Il patron blaugrana è indagato per il caso Barçagate: Bartomeu avrebbe finanziato un’impresa addetta alla creazione di profili su vari social network con lo scopo di screditare qualsiasi personaggio ritenuto contrario alla sua gestione. Il capo d’imputazione maggiore è danni economici ai danni del club.

