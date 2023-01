Caso Juventus, Ancelotti: "Ho la mia opinione ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Juventus penalizzata di 15 punti in classifica. Questa la notizia che dalla serata di ieri rimbalza in ogni dove in Italia ma anche all'estero. Per questo sul tema è stato interpellato anche l'ex Carlo Ancelotti che in conferenza stampa ha però preferito non dire il suo pensiero in merito: "Non voglio commentare una cosa che è nei tribunali. Ho la mia opinione, ma non la dirò", queste le sue parole.