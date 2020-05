Cassano: "Tare bravo a prendere Milinkovic a pochi soldi. Su Lotito..."

Antonio Cassano, in diretta Instagram con Christian Vieri, ha trattato numerosi temi, dando il proprio parere positivo sulla Lazio e su parte della dirigenza biancoceleste, in particolare il direttore sportivo Tare e il presidente Lotito: "Tare non lo conosco personalmente, ma se ha preso certi giocatori come Milinkovic-Savic a pochi soldi vuol dire che è bravo. Poi dietro ha un ottimo presidente come Lotito, magari si può discutere su di lui come personaggio, ma è veramente bravo".

LA RIPRESA DEL CAMPIONATO - "Serie A? Dubito che possa riprendere, è difficilissimo – dice Cassano -. Sono d’accordo con Malagò: tutela tutti gli sport e la salute. Come fanno a ricominciare Fiorentina e Sampdoria con diversi giocatori contagiati? Ora riprende la Bundesliga, ma in Germania la situazione è diversa".

